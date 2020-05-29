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В Первомайском парке Благовещенска появилась комната матери и ребенка

В Первомайском парке Благовещенска появилась комната матери и ребенка

Первомайский парк Благовещенска готовится к встрече посетителей. Когда эпидемиологическая ситуация в городе нормализуется, их ждет много новшеств. В том числе – комната матери и ребенка.

«Несмотря на пандемию, наш парк готовится к встрече гостей. Пока есть время, мы начали ремонт сцены: поменяли балки, сейчас перестилаем пол. Закончить планируем к 1 июня. Не так давно установили туалет для маломобильных групп населения, кроме того, там оборудована комната матери и ребенка для горожан с малышами, где есть пеленальный столик и все необходимое. Объект осталось только подключить к коммуникациям – этим мы займемся в ближайшее время. Также проложим к нему дорожку из тротуарной плитки, чтобы все наши гости, в том числе маломобильные группы населения и мамочки с колясками, смогли комфортно к нему подходить», – рассказал директор МП «Городской парк культуры и отдыха» Рустам Ямашев.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, туалет и комната матери и ребенка сезонные – будут работать только летом.

Кроме того, совместно с арендаторами в парке был проложен кабель дополнительной энергии. После его подключения мощность будет увеличена с 11 киловатт до 110. Это даст парку возможность установить более современные аттракционы.

Комната матери и ребенка в Благовещенске есть также в Городском парке. Она открылась в 2017 году.

Фото пресс-службы администрации Благовещенска

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#дети #отдых

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