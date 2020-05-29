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В Амурской области подвели итоги акции «Весна с ННК» (видео)

В Амурской области подвели итоги акции «Весна с ННК» (видео)

В Амурской области подвели итоги акции «Весна с ННК». Победители получили новый внедорожник, видеорегистраторы, топливные карты и другие ценные призы.

Акция была приурочена к 75-й годовщине Великой Победы. По её условиям автовладельцы при заправке автомобилей трижды от 30 литров и более получали шанс выиграть различные призы от ННК, главный из которых внедорожник Mitsubishi Outlander.

За время проведения акции на сайте азсннк.рф было зарегистрировано около 180 тысяч чеков участников – клиентов автозаправочных станций ННК. Символично, что розыгрыш более 120 призов проходил 9 Мая, в День Победы. Многочисленные участники из трех дальневосточных регионов присутствия бренда наблюдали прямую трансляцию подведения итогов акции «Весна с ННК» в режиме реального времени на сайте азсннк.рф.

Один из трех внедорожников достался благовещенцу Владимиру Торохову. По словам победителя, он с первых дней акции собирал и регистрировал чеки в надежде выиграть автомобиль, но долго не мог поверить, что удача улыбнулась именно ему. Сеть заправок компании ННК насчитывает около 300 АЗС, которые обеспечивают автомобилистов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами

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#дороги #транспорт

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