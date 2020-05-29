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Водолазы исследуют водоемы Приамурья (фото)

Водолазы исследуют водоемы Приамурья (фото)

С 25 мая водолазы областного поисково-спасательного отряда начали обследовать дно акваторий мест массового отдыха амурчан. Специалисты очищают дно от стекла, мусора, пластика, камней. Всего проверят более 12 мест отдыха в девяти муниципалитетах – это реки, озера, водохранилища, протоки и другие водоемы.

Группа водолазов областного ПСО из Благовещенска уже проверила и зачистила водоемы Октябрьского района в трех населенных пунктах – в Екатеринославке, Новомихайловке и Романовке. Следующими на проверке были озеро Ремзаводское в Райчихинске, водохранилище в селе Болдыревка Завитинского района, пляж в селе Константиновка Константиновского района и озеро Гольянье на турбазе Мухинка.

На дне уже проверенных водоемов посторонних предметов, представляющих угрозу здоровью людей, водолазы не обнаружили.

Вторая группа водолазов-спасателей из Свободного в ближайшее время обследует дамбу в селе Петруши Шимановского района, озеро Майское в Зейском районе, часть участка реки Зея в селе Малая Сазанка Свободненского района, реку Ульма в селе Ульма Мазановского района и место массового отдыха в Магдагачинском районе.

Проверки планируют завершить до 20 июня, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

В этом году из средств областного бюджета для спасателей-водолазов Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности было приобретено водолазное снаряжение на сумму 1,5 миллиона рублей.

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#отдых

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