Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 0

В Амурской области ликвидировали четыре природных пожара

В Амурской области ликвидировали четыре природных пожара
Фото: gtrk-saratov.ru

На территории Амурской области за прошедшие сутки было зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из которых ликвидировали в Тындинском, Бурейском и Шимановском районах. Площадь горения составила 507 гектаров.

На утро 29 мая в Приамурье действуют пять природных пожаров, один из которых локализован на площади 120 гектаров в Сковородинском районе. Возгорание возникло 28 мая в 3,6 километра от поселка Ольдой. На его ликвидации работают 17 человек и три единицы техники.

За прошедшие сутки три самолета Амурской авиабазы проводили авиапатрулирование в Магдагачинском, Тындинском, Зейском, Свободненском, Шимановском, Мазановском, Архаринском, Бурейском, Завитинском районах. Вертолет Ми-8 работал на пожарах в Тындинском районе, а также в Зейском, где загорелся Бекельдеульский заказник.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 44 человек ПДПС Амурской авиабазы, 286 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 278 единицы техники.

По данным метеорологов на 28 мая, III класс пожарной опасности определен в 11 районах: Мазановский, Тындинский, Бурейский, Завитинский, Октябрьский, Белогорский, Ромненский, Серышевский, Селемджинский, Архаринский, Благовещенский; IV класс в 5 районах: Зейский, Свободненский, Шимановский, Магдагачинский, Сковородинский.

За минувший день государственными лесными инспекторами составлено 3 административных протокола (Мазановское лесничество – 1, Норское лесничество – 1, Тындинское лесничество – 1). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 165 административных протоколов.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен 2 091 протокол.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья.

Просмотров всего: 110

#пожары

распечатать


Происшествия 2

В Ивановском районе в жилом доме взорвался баллон с газом (фото)
Происшествия

Парашютисты и десантники Амурской авиабазы тушат Бекельдеульский заказник (видео)
Происшествия

Во время пожара в благовещенской многоэтажке спасли двоих, еще 15 человек эвакуировали (фото)
Общество

В Амурской области ликвидировали один природный пожар
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь