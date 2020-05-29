В Амурской области ликвидировали четыре природных пожара

На территории Амурской области за прошедшие сутки было зарегистрировано девять природных пожаров, четыре из которых ликвидировали в Тындинском, Бурейском и Шимановском районах. Площадь горения составила 507 гектаров.

На утро 29 мая в Приамурье действуют пять природных пожаров, один из которых локализован на площади 120 гектаров в Сковородинском районе. Возгорание возникло 28 мая в 3,6 километра от поселка Ольдой. На его ликвидации работают 17 человек и три единицы техники.

За прошедшие сутки три самолета Амурской авиабазы проводили авиапатрулирование в Магдагачинском, Тындинском, Зейском, Свободненском, Шимановском, Мазановском, Архаринском, Бурейском, Завитинском районах. Вертолет Ми-8 работал на пожарах в Тындинском районе, а также в Зейском, где загорелся Бекельдеульский заказник.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 44 человек ПДПС Амурской авиабазы, 286 человек лесной охраны, 63 человек федерального резерва и 278 единицы техники.

По данным метеорологов на 28 мая, III класс пожарной опасности определен в 11 районах: Мазановский, Тындинский, Бурейский, Завитинский, Октябрьский, Белогорский, Ромненский, Серышевский, Селемджинский, Архаринский, Благовещенский; IV класс в 5 районах: Зейский, Свободненский, Шимановский, Магдагачинский, Сковородинский.

За минувший день государственными лесными инспекторами составлено 3 административных протокола (Мазановское лесничество – 1, Норское лесничество – 1, Тындинское лесничество – 1). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 165 административных протоколов.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлен 2 091 протокол.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья.