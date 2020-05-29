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сегодня, 11:16 2

Собираемость взносов на капремонт в Приамурье превысила 90 %

Собираемость взносов на капремонт в Приамурье превысила 90 %
Фото: sibdom.ru

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Амурской области в 2020 году составил 90,1 %. Начислено с учетом взыскания задолженности за предыдущие периоды 431,3 миллиона рублей, а уплачено – 388,7 миллиона.

Средний уровень собираемости за все время работы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области составляет 86,4 %, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Для увеличения собираемости с начала 2020 года Фондом проводилась работа по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Всего в 2020 году в суды направлено 1 633 исковых заявления на сумму 17,9 миллиона рублей. Получено 4 318 исполнительных листов на сумму 35,2 миллиона рублей, взыскано в 2020 году 17,1 миллиона рублей», – рассказал исполняющий обязанности гендиректора фонда капитального ремонта Амурской области Дмитрий Шоплик.

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Комментарии
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  • Оттаван

    Оттаван
    2 часа назад

    а толку то?лежат деньги мёртвым грузом в банках-обогащая их и руководителей организации

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Хорошо бы деньги копились на ремонт! Ан, нет, их в очередной раз выбрасывают на ветер. в г. Тында на двух домах разобрали крыши. Один дом плывет от дождя по усть-Илимской, 5. Ведь Фонд знает, что крышу в доме в том году разобрали и полный отстой. Где спецы-строители? Почему Фонд этим вопросом не занимается. Эти фирмы должны быть при них. Где контроль за работой Фонда со стороны учредителя - министерства ЖКХ области? Не катит деньги на бочку, а в ответ уй! Когда Фонд будет работать с соблюдением закона. Где акты технического состояния на каждый дом? Где отдельный расчетный счет на каждый дом? Где сметы с затратами на конкретные цели: что нужно ремонтировать.

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