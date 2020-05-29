Собираемость взносов на капремонт в Приамурье превысила 90 %

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Амурской области в 2020 году составил 90,1 %. Начислено с учетом взыскания задолженности за предыдущие периоды 431,3 миллиона рублей, а уплачено – 388,7 миллиона.

Средний уровень собираемости за все время работы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области составляет 86,4 %, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Для увеличения собираемости с начала 2020 года Фондом проводилась работа по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Всего в 2020 году в суды направлено 1 633 исковых заявления на сумму 17,9 миллиона рублей. Получено 4 318 исполнительных листов на сумму 35,2 миллиона рублей, взыскано в 2020 году 17,1 миллиона рублей», – рассказал исполняющий обязанности гендиректора фонда капитального ремонта Амурской области Дмитрий Шоплик.