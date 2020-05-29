По факту купания ребенка в холодной воде в Белогорске ведется расследование

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Из видеозаписи видно, что ребенку около 5 лет. Он испуган, плачет и полностью раздет. Сама женщина находилась в воде по пояс, но в одежде.

«Это ненормально, вода еще очень холодная. К тому же в городе нет специальных разрешенных мест для купания, ― рассказывает начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. ― Совсем недавно уже произошел один трагичный случай: река унесла жизнь 11-летнего мальчика. Родителям всерьез нужно задуматься о безопасности своих детей, проводить профилактические беседы, говорить об опасности и последствиях и уж тем более не тащить ребенка в холодную реку».

Как рассказала секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лада Новикова, ведется расследование. Сотрудники КДН совместно с сотрудниками полиции Белогорска устанавливают личность мужчины и женщины. Мальчик, со слов очевидца, называл их мама и папа.

«Если у кого-либо есть информация об этих людях, просим незамедлительно сообщить в полицию, позвонив на номер 02 или направить сообщение в народную опеку. Анонимность гарантируется, ― говорит она. ― Если вы стали свидетелем жестокого обращения с ребенком со стороны родителей и в случае, если семья вам незнакома и самостоятельно ребенку вы помочь не можете, остается только один выход – обратиться в правоохранительные органы».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ежедневно отслеживает сообщения, поступающие в группу @belogorskdeti и в группу в WhatsApp «Народная опека», сообщается на сайте администрации Белогорска. Если сообщения поступают в будние дни, то обращения фиксируются, проверяется семья в базе АиС «Семья и дети». При поступлении сообщений в нерабочее время они передаются в МВД «Белогорский» по телефону 02 для проверки на семейное неблагополучие.