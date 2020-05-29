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сегодня, 10:57 0

Более 16 килограммов марихуаны изъяли у амурчанина

Более 16 килограммов марихуаны изъяли у амурчанина
Фото: ru.depositphotos.com

Полицейские обнаружили и изъяли в Райчихинске на территории усадьбы частного дома растительную массу с признаками конопли. Наркотик принадлежал хозяину жилища – местному жителю 1985 года рождения. Исследование подтвердило, что изъятое вещество – марихуана общим весом более 16 килограммов.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Амурской области, благодаря профессионализму стражей порядка наркотик не дошел до потенциальных потребителей, предотвращены возможные преступления.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В соответствии с действующим законодательством, за совершение подобного деяния можно лишиться свободы на срок до 10 лет.

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#криминал #происшествия

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