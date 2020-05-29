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сегодня, 10:09 3

Амурчане задолжали за тепло 55 миллионов рублей

Амурчане задолжали за тепло 55 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Приамурье по состоянию на 1 мая задолженность физических лиц по оплате тепловой энергии составила 55 миллионов рублей. Из них задолженность абонентов в Благовещенске – 27,2 миллиона рублей. Эта сумма практически на 2 миллиона превышает долги на аналогичную дату в 2019 году.

В поселке Прогресс задолженность потребителей тепловой энергии на 1 мая 2020 года выросла по сравнению с прошлым годом на 4,2 миллиона рублей и составила 27,8 миллиона.

«Уровень платы к объему продаж за тепло по всем категориям потребителей по сравнению с прошлым годом упал на 10 %, а по физическим лицам – на 20 %. В разгар ремонтной кампании на оборудовании ТЭЦ, ГРЭС и тепловых сетей мы призываем своих абонентов оплачивать услуги теплоснабжения вовремя. От своевременности платежей зависит то, как мы подготовимся и войдем в отопительный сезон 2020-2021 годов», – рассказал директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко.

Абоненты Амурской генерации АО «ДГК» могут оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома. Энергетики предлагают своим потребителям удобные онлайн-способы оплаты услуг теплоснабжения на время самоизоляции.

Оплатить потребленные услуги без комиссии можно: на сайте АО «ДГК» (www.dvgk.ru), через интернет-банкинг или мобильные приложения банков, в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, в мобильном приложении «Квартплата +».

Получить консультацию по расчетам можно по телефонам контактного центра: 8 (800) 234-77-77 с 8:00 до 17:00 в будние дни.

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#ЖКХ #финансы #энергетика

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    34 минуты назад

    А чё вы хотели в период пандемии? Народ по домам разогнали, чем платить, натурой мля?

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    paravis

    А чё вы хотели в период пандемии? Народ по домам разогнали, чем платить, натурой мля?



    Сидишь дома и не работаешь?



  • мыжго

    мыжго
    8 минут назад

    Стопэ, погодите.

    Опустим то, что Приамурье - это и еврейка и хабаровский край.

    Всего задолженность по состоянию на 1 мая задолженность физических лиц по оплате тепловой энергии составила 55 миллионов рублей. Из них задолженность абонентов в Благовещенске – 27,2. А в Прогрессе 27,8 миллиона.

    Т.е. кроме Благовещенска и Прогресса больше в области никто нигде ничего за тепло не должен?

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