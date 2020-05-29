Младенцу проводили профилактику от COVID-19 кровью черепахи и убили его

В Доминиканской Республике пятимесячная девочка скончалась после того, как родственники дали ей выпить черепашью кровь для профилактики коронавируса. Такое странное лекарство семье порекомендовал гаитянский шаман Вуду.

Как сообщает «РЕН ТВ», родители сами выпили кровь, после чего напоили ей двух детей, семилетнюю и пятимесячную девочек.

Через некоторое время всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу. Младенец скончался, родители и старшая девочка находятся в критическом состоянии.

Это не первый случай лечения шаманами в этой семье. В августе 2012 года четыре ребенка из той же семьи погибли после лечения шаманом Вуду, который утверждал, что у них была некая загадочная болезнь.