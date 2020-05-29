Городские спасатели будут патрулировать Амур и Зею на двух катерах

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Летом работать на реках в Благовещенске будут два катера городского управления по делам ГОЧС. На приобретение второго судна городской бюджет выделил более 3 миллионов рублей. Новый катер уже прибыл в Благовещенск из Москвы.

«Этот катер у нас – второй. В Благовещенске две реки, у которых расположены места массового отдыха людей, поэтому оптимально патрулировать водоемы на двух мотолодках. Новый катер – современный. Он обеспечивает более высокую скорость и обеспечен необходимым оборудованием», – сообщил заместитель начальника управления по делам ГОЧС Игорь Жигарев.

Экипаж состоит из двух человек, в целом судно может принять на борт до 6 человек.

Помимо этого, при подготовке к летнему сезону для благовещенских матросов-спасателей за счет средств городского бюджета было закуплено почти 90 комплектов новой формы, а также медицинские аптечки и мегафоны для оповещения отдыхающих.

Кроме Амура и Зеи, городские спасатели следят за безопасностью в районе первого Владимировского озера и ручья Буяновский, сообщает пресс-служба города.