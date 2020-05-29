Амурская область заняла второе место в ДФО по приросту инфицированных COVID-19

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Амурской области количество выявленных заболевших с 22 по 28 мая выросло в 1,5 раза. За последнюю неделю прирост инфицированных в регионе составил 139 человек. По росту заболеваемости Амурская область занимает второе место среди субъектов ДФО.

Также в 1,5 раза количество выявленных зараженных за последнюю неделю выросло Забайкальском крае. Наибольший скачок наблюдается в Республике Саха. Количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 1,6 раза. Наименьший прирост – в 1,1 раза – в Еврейской автономной области.

В общем по ДФО прирост количества подтвержденных случаев COVID-19 снизился с 1,4 до 1,3 раза. По России показатель снизился с 1,3 до 1,2 раза.

По состоянию на 28 мая в России насчитывается 379 051 случай заболевания. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Первое место по заболеваемости занимает США – 1 703 989 человек, второе место Бразилия – 411 821 человек.