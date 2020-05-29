Подросток убил девятилетнюю девочку в Воронежской области

По данным следствия, около 17 часов 25 мая девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района и пропала. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила лишь спустя двое суток, вечером 27 мая.

«В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, скрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское», – говорится в сообщении.

Следствием возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего, несовершеннолетний задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

«В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где скрыл тело потерпевшей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – информирует следствие.

Известно, что девочка воспитывалась в семье, где есть еще пять детей. По предварительным данным, ни семья погибшей девочки, ни подросток на профилактическом учете не состояли.

Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, подросток заманил девочку в заброшенный дом и попытался вступить с ней в половую связь, но ребенок оказал сопротивление, поэтому юноша убил девочку.

Вину в совершении преступления подросток признал в полном объеме и дал признательные показания.