За неделю жертвами клещей стали 170 амурчан

В период с 22 по 28 мая в Амурской области зарегистрировано 170 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей 62. Этот показатель ниже данных аналогичного периода прошлого года на 15 %. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (60 %).

С нарастающим итогом зарегистрировано 724 пострадавших, в том числе 253 ребенка. Охват экстренной серопрофилактикой составил 70 % от подлежащих лиц ввиду отказа, позднего обращения (прошло более 72 часов) и других причин отказа от её проведения. Привито против клещевого вирусного энцефалита с нарастающим итогом 27 100 человек, в том числе 9 258 детей. Исследовано 292 особи клещей, доставленных от пострадавших. Выявлено 13 клещей, зараженных возбудителем боррелиоза и 2 – вирусом клещевого энцефалита.

За истекшую неделю количество клещей на флаго/километр составило 12,8 особи, что в 1,6 раза выше аналогичного периода 2019 года (8,7).

В связи с высокой численностью клещей в природных биотопах амурское управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать самоизоляцию, исключив загородные поездки, которые могут привести к риску нападения клещей и инфицированию клещевыми инфекциями.

В области продолжается проведение акарицидных обработок. За неделю обработаны территории летних оздоровительных, образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов общей площадью 15,5 гектара. С нарастающим итогом обработано 82,7 гектара.

Учитывая, что ежегодно пик активности клещей приходится на 3-4 декаду мая, управление Роспотребнадзора напоминает работодателям о необходимости проведения противоклещевых обработок территорий пребывания профессиональных групп риска: вахтовые поселки, полевые станы и другие.

Управление также напоминает, что извлеченного клеща необходимо исследовать на зараженность клещевыми инфекциями в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» расположенной по адресу: Благовещенск, улица Горького 235А, и его филиалах, расположенных на административных территориях области.

Вопросы профилактики КВЭ и других клещевых инфекций можно задать по телефону горячей линии: 20-20-20 и по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора, работающего в круглосуточном режиме и принимающего одновременно до 100 звонков: 8 800 555-49-43.