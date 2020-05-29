В Константиновском районе отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт

В селе Новотроицком Константиновского района после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Ремонт Константиновская больница проводила за счет собственных средств, он обошелся в сумму около полумиллиона рублей. Были использованы современные энергосберегающие технологии и высококачественные материалы.

«Мы полностью заменили в ФАПе пол, это был один из самых проблемных вопросов. Сейчас там во всех помещениях уложен керамогранит, в том числе в кабинете фельдшера и физиокабинете, где под керамическим покрытием устроена система "теплый пол", чтобы пациентам было комфортнее. Кстати, физиопроцедурный кабинет открылся здесь по просьбам сельчан. Хотим со временем еще и стоматологический кабинет там организовать. Мы стремимся создавать для жителей района достойные условия для получения медицинской помощи», – отметил главный врач Константиновской больницы Игорь Хомитов.

Стены в холле и процедурном кабинете ФАПа выложены кафельной плиткой, установлены подвесные моющиеся потолки со светодиодным освещением. Частично заменена медицинская мебель. «Фельдшерско-акушерский пункт не только обновлен и полностью укомплектован согласно порядкам и стандартам оснащения, но и выглядит внутри эстетично, он стал уютным и по-настоящему пациентоориентированным», – отмечает министерство.

«Надеемся, что все эти позитивные изменения пойдут на пользу здоровью жителей села! Я родилась в Новотроицком и всю жизнь здесь живу, и работаю более 40 лет в этом ФАПе. Но еще никогда у меня было таких прекрасных условий труда. Посмотрите, как у нас стало здорово!» – говорит фельдшер Новотроицкого ФАПа, отличник здравоохранения Надежда Цыбанкова.

Основано Новотроицкое в 1917 году. ФАП раньше находился в отдельном старом помещении, несколько лет назад он переехал в здание под одну крышу с администрацией сельсовета.

«На территории Новотроицкого сельсовета проживает 540 человек. Такого ФАПа у нас еще не было, спасибо огромное администрации больницы за прекрасный ремонт. Население очень довольно! Мы установили новые окна, жалюзи, остальное сделала больница», – сказал глава Новотроицкого сельсовета Сергей Пономаренко.

В администрации Константиновской больницы уточняют, что при проведении ремонтных работ на любых объектах центральной базы учреждения или филиальной сети применяется, насколько это возможно, комплексный подход. Это позволяет сразу решать несколько важных задач: от приведения в порядок прилегающей территории до оснащения современным оборудованием и инструментарием.

Что касается села Новотроицкого, с учетом его отдаленности от районного центра была организована реализация медикаментов в местном ФАПе – их доставляют из аптеки Константиновской больницы, пишет пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

«Руководство нашей больницы подходит к медицинскому обслуживанию и созданию условий для медицинского обслуживания с большой ответственностью. Качественные ремонты, оснащение оборудованием, обеспечение кадрами, обучение специалистов. Мы плотно взаимодействуем с медиками, вместе с главным врачом выезжаем в медакадемию, общаемся с выпускниками, привлекаем молодых врачей в села района. В этом году на территории нашего района будет построено 2 ФАПа – в Войково и Новопетровке. Органы местного самоуправления выделили участки, подготовили их, оформили всю необходимую документацию. Муниципалитет готов и дальше оказывать всестороннюю поддержку здравоохранению, ведь здоровое население – это наша общая задача», – отмечает глава Константиновского района Александр Колесников.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Амурской области