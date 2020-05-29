Несостоявшиеся авиапассажиры получат ваучеры вместо денег: обзор прессы

Премьер Мишустин разрешил кормить животных и птицу кормами-ГМО; в Париже засомневались в надобности Олимпийских игр; Венгрия отказалась признавать сексуальные меньшинства. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Давайте посмотрим, о чем рассказывается в «Российской газете». Здесь говорится о том, что вместо денежной компенсации за отмененные рейсы авиакомпании выдадут пассажирам ваучеры, которыми можно будет оплатить будущие перелеты в течение трех лет с даты отмененного рейса. Инициатива сама по себе, вероятно, и не плоха (кстати, это пока только проект, а проекты не всегда воплощаются в жизнь), но вот слова «ваучер»… Оно еще с ельцинско-чубайсовских времен вызывает недоверие. Вы согласны?

Также в номере

А еще вы узнаете, что вдруг неожиданно забурлил Париж, вовсю готовившийся к проведению летних Олимпийских игр 2024 года. Ныне страна отрезана от миллионных туристических потоков, приносивших миллиарды евро. И потому во весь рост встал вопрос: а зачем эти игры, коль скоро безработица зашкаливает, промышленность загнивает и мысли народа в этой связи заняты совсем не спортивными проблемами?

Тут не грех бы Франции напомнить, как Россия провела в свое время и сочинскую Олимпиаду, и мировое футбольное первенство. Но что им мои напоминалки, коль скоро у Франции другой президент, не Путин.

Полный абзац

В «Аргументах неделi» пишут о том, что, премьер Мишустин подписал постановление, согласно которому животных и птицу можно будет кормить генно-модифицированными кормами. В правительстве считают, что это позволит поддержать предприятия животноводства и сохранить уровень себестоимости продукции. Получается, людей ГМО-продуктами пока еще не кормят, но свиней уже можно. А с другой стороны, многие ль из нас знают, что вообще мы покупаем в магазинах?

Также в номере

А еще пишут, что Венгрия вернулась во времена Средневековья. Странно, подумал я, неужели снова заполыхали костры инквизиции, началась охота за ведьмами и прочие непотребства стали твориться? Но нет, все значительно суровее: в этой стране отказались признавать всяких трансгендеров и прочих транссексуалов, прости, господи. Тут, конечно, якобы передовые сообщества Европы и Америки взвыли: мол, попирание прав человека, дискриминация и всё такое прочее. Но венгры не повелись и сказали твердое: «Нет!» на поползновения секс-меньшинств. Воистину – Средневековье.

Очень интересно

Из еженедельника «Российская газета-Неделя» узнал, что рассекречено имя советского разведчика-нелегала Виталия Нетыксы. Целая страница посвящена рассказу о том, какой он был красивый и обаятельный. А умный-то какой! А еще у них с женой – тоже нелегалкой – двое детей было, чтобы не заподозрили, что они шпионы. Вот, собственно, и все тайны. Больше – ну абсолютно ничего. Вы не узнаете, в каких странах он нелегальничал, какие секреты добывал, как звали радистку и т.п. Пишут: за границу его отправили еще из Советского Союза – в 1979 году, а вернулся он только 20 лет спустя. Но коммунистом вернулся или уже беспартийным – так и остается неизвестным. Нелегал как никак.

На посошок

Ну и напоследок «Собеседник», рассказавший об открытом письме дочери писателя Эдуарда Успенского, потребовавшей, чтобы новой литературной премии не давали имя ее отца. По ее словам, писатель был домашним тираном, издевался морально и физически над ней и ее матерью, равно как и над второй женой и ее детьми. Здесь же написано, что у писателя были проблемы с алкоголем (но здесь, пожалуй, ничего удивительного нет). Со слов другого участника событий, говорится, что однажды сказочник Успенский обматерил детей, попросивших у него автограф. А на замечание, сделанное ему, ответил, что совсем не обязательно любить детей, чтобы писать хорошие детские книжки. Как после этого не удивиться тому, что крокодил Гена был добрым малым?

И, радуясь тому, что удалось не сказать ни слова о коронавирусе и Конституции, завершаю обзор.