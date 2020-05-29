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29мая
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В Приамурье число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло 1 313

В Приамурье число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло 1 313
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 1 313 человек. Такие данные приводит 29 мая пресс-служба правительства региона. Проводится работа по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию этих людей.

По состоянию на 28 мая, в Амурской области проведено 44 843 исследования на COVID-19. На изоляции по месту жительства находятся 1 288 человек, в изоляторах – 25, в обсерваторе – 0.

По состоянию на 28 мая, в регионе коэффициент распространения инфекции составил 1,0. Показатель тестирования – 220,6 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 54,4 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Приамурье выявлено уже 433 случая COVID-19. Из них 140 завершились выздоровлением. Больше всего заболевших в Благовещенске – 176 человек.

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