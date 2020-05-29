Минздрав России разъяснил, кто попадает в статистику по коронавирусу

Минздрав раскрыл подробности методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанной с COVID-19.

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации «данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8». «Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в рекомендациях.

Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений, пишет РИА Новости.

В Амурской области от коронавируса умерли 2 человека, еще 4 скончались от сопутствующих заболеваний. 25 мая сообщалось, что с диагнозом COVID-19 скончались 5 человек. И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева при этом пояснила, что коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина. Четверо умерли от сопутствующих патологий.

О втором смертельном случает от инфекции стало известно 28 мая. Подробности официальные источники не сообщают, нет информации ни о возрасте, ни о месте жительства этого человека.