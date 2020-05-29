На трассе в Приамурье найден труп коровы, привезенной из другого региона (фото 18+)

Труп коровы, присыпанный мусором, обнаружили водители-дальнобойщики на трассе в Сковородинском районе. О неприятной находке мужчины сообщили главе района, который сразу же позвонил в управление ветеринарии области. Идентификационный номер на бирке животного оказался не амурским – корову привезли из другого региона.

Специалисты управления ветеринарии сразу же выехали на место. Были взяты пробы для проверки на различные, в том числе заразные заболевания. В ближайшее время будет установлена точная причина смерти животного. Труп уничтожен в соответствии с ветеринарными правилами, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

«Одна из предварительных версий – смерть из-за плохих условий перевозки. К сожалению, когда скот везут незаконно, без необходимых документов и прячут от проверок, животные длительное время едут в невыносимых условиях, без воды и еды. Также проверяется, не была ли корова заражена опасным заболеванием. В частности, большую настороженность вызывает близость Забайкальского края, где регулярно фиксируются вспышки ящура», – прокомментировал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

Фото пресс-службы управления ветеринарии Амурской области