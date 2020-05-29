На Дальний Восток прибыло 58 тысяч защитных костюмов для медиков

На Дальний Восток поступило 58 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными COVID-19, из них в Амурскую область - 6,7 тысяч. Очередная поставка ожидается в начале июня.

Поставки выполняются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) в рамках программы помощи Дальнему Востоку, реализуемой по поручению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России.

Партии средств индивидуальной защиты распределяются по регионам ДФО в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений. С учетом майской и предстоящей июньской поставки в Бурятию передаются 21,4 тысяч комбинезонов, в Республику Саха (Якутия) - 27,8 тысяч, в Забайкальский край – 6,5 тысяч, в Камчатский край – 9,4 тысяч, в Приморье – 4,1 тысяч, в Хабаровский край – 19,6 тысяч, в Амурскую область – 6,7 тысяч, в Еврейскую автономную область – 7,4 тысяч, в Сахалинскую область – 12,3 тысяч, в Чукотский автономный округ - 1,3 тысяч.

«Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активно позиции ряд компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального Правительства», - отметил Юрий Трутнев.

В финансировании закупок по программе помощи регионам совместно с ФРДВ участвуют более двух десятков организаций. В числе участников: ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», СИБУР, АО «Русская медная компания», Находкинский морской торговый порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, Роснано, SMNM Veco, Backer Hughes, ГК «Доброфлот» и ряд других компаний. Всего закуплено 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток. Кроме того, оказана прямая финансовая помощь Бурятии, Забайкалью, Камчатке, Магаданской и Еврейской автономной области – выделены средства для приобретения необходимого оборудования для региональных больниц, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.