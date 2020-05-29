Выбор читателей за 28 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 28 мая.
В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
По состоянию на 27 мая зарегистрировано 2 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. О новой жертве инфекции сообщил региональный Роспотребнадзор.
Вирусолог объяснил, кому коронавирус не так страшен
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Знания будут использованы при изготовлении вакцины от инфекции.
Плюс 19: Тында и Благовещенский район дали наибольшой прирост заболевших COVID-19
В Амурской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество больных прибавилось в Тынде, Благовещенском районе, Благовещенске, Свободном и Тындинском районе.
Амурчанка искупала кричащего ребенка в холодной воде (видео)
В редакцию Амур.инфо прислали видео с купанием в реке кричащего ребенка. Женщина в Белогорске затащила раздетого мальчика в холодную воду.
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