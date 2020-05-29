Выбор читателей за 28 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 28 мая.

По состоянию на 27 мая зарегистрировано 2 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией. О новой жертве инфекции сообщил региональный Роспотребнадзор.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу. Знания будут использованы при изготовлении вакцины от инфекции.

В Амурской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество больных прибавилось в Тынде, Благовещенском районе, Благовещенске, Свободном и Тындинском районе.

В редакцию Амур.инфо прислали видео с купанием в реке кричащего ребенка. Женщина в Белогорске затащила раздетого мальчика в холодную воду.