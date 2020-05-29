Василий Орлов: мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что Приамурье готово к ухудшению эпидемиологической ситуации. Половина коек в развернутых госпиталях сейчас пустует.

В Амурской области действует режим самоизоляции для граждан зоны риска: жителей в возрасте 65+, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями. Губернатор отметил, что все необходимые противоэпидемические меры на крупных стройках области были предприняты.

«Были проведены мероприятия в отношении зон риска. Для нас это, в частности, крупные стройки на территории области, – отметил Василий Орлов. – Была запрещена релокация на этих объектах, а затем проведены мероприятия по обеспечению карантина для всех въезжающих в Приамурье. Все приезжающие вахты выдерживаются в карантине 14 дней под медицинским наблюдением. Организации могут обеспечивать прохождение карантина вахтовым рабочим и за пределами Приамурья».

Глава региона уточнил, что больших ограничений по работе бизнеса в Амурской области не вводилось. Индекс закрытости бизнеса сейчас составляет 2 %. Это связано с тем, что у нас развитие эпидемиологической ситуации примерно на месяц-полтора отстает от регионов европейской части страны. Губернатор добавил, что это дает возможность посмотреть, какие меры, вводимые коллегами в других субъектах, действительно эффективны, а какие применять не стоит.

Василий Орлов также подчеркнул, что в крупных городах области сегодня закрыты предприятия общественного питания, сферы развлечений, гостиницы, фитнес-центры и так далее. Все остальные работают при условии соблюдения необходимых мер: соблюдения дистанции, проведения дезинфекции, масочного режима.

Медицинские учреждения, по словам главы области, готовы к ухудшению развития ситуации по коронавирусу.

«В регионе развернуты обсерваторы на 4 тысячи человек, госпитальная база, – подчеркнул Василий Орлов. – По нормативам Минздрава мы должны были иметь 397 коек под тяжелых больных с коронавирусом, но фактически на сегодня развернуто уже 580 коек. Они обеспечены соответствующим оборудованием, у медперсонала имеются средства индивидуальной защиты. Более половины этих коек на сегодня свободны. Мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать. Система здравоохранения Приамурья справится с этой ситуацией».