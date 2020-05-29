Гороскоп 29 мая: Ракам необходимо уйти в сторону, а Тельцам сегодня не стоит стесняться

Восход Солнца: 04:26

Заход Солнца: 20:28

Солнце в Близнецах.

Овен. Чтобы действительно отдохнуть, звезды советуют вам кардинально сменить сферу деятельности в пятницу. Общение в этот день не принесет Вам ничего хорошего, в идеале Овнам следует закрыться в комнате и заняться своими делами.

Телец. Благоприятное время, чтобы сделать первый шаг в отношениях с людьми, которых Вы ранее обидели или задели. Не стесняйтесь высказывать свои идеи, для Вас грядет очень благоприятный день. Возможна мгновенная прибыль!

Близнецы. Пришло время отодвинуть работу на второй план и провести время с любимым человеком, он соскучился! Негативные эмоции могут стать катализатором продуктивной работы, если Вы сумеете направить их в правильное русло.

Рак. Пока Вам следует отойти в сторону и не брать на себя ответственность, не разобравшись досконально, за что будете отвечать. Посвятите пятницу отдыху, с делами не сложится, будете заниматься чем-то малозначимым.

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Лев. Не давайте деньги в долг, остальные финансовые дела будут позитивными. В последние дни весны Вас ожидает период достаточно существенных жизненных перемен, постарайтесь закрыть текущие проекты, чтобы освободить свое время для новых дел.

Дева. Постарайтесь утихомирить эмоции, тогда работа пойдет значительно быстрее. Неприятности обойдут Вас стороной. Некоторые события будут для Дев загадочными и неожиданными, не старайтесь отыскать суть некоторых вещей сразу, иногда важно просто подождать.

Весы. Позаботьтесь прежде всего о тех участках работы, где могут возникнуть (или возникали раньше) ошибки. Никаких резких движений! Вы излишне эмоциональны и можете спровоцировать ссоры и конфликты.

Скорпион. Ваша семья нуждается в Вас! Отложите работу, побудьте со своими близкими. Этот день дает Вам возможность оставить в прошлом то, что давно уже не приносит радости, а лишь тяготит. Для некоторых таким балластом уже стали отношения.

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Стрелец. Астрологи настоятельно советуют в этот день отказаться хотя бы от некоторых вредных привычек, чтобы избавиться от надоедливого дискомфорта. Не время браться за новые дела, Вы ведь еще не довели до ума старые!

Козерог. Записывайте идеи, которые приходят Вам в голову, они еще пригодятся! Финансовая удача находится на вашей стороны, можно делать покупки и планировать шоппинг.

Водолей. Астрологи полагают, что день пройдет хорошо, если Вы не будете переживать из-за мелких неприятностей. Спорт может сегодня стать отдушиной, помочь рассортировать мысли и оставить позади переживания.

Рыбы. Хорошее время, чтобы влюбиться! Вы сегодня сможете встретить очень интересного человека, который зажжет в вашем сердце страсть. Осторожнее со словами, особенно если рядом люди, которых Вы плохо знаете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев