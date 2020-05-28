В Белогорске благоустройство центральной площади выполнено на 55 %

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске благоустройство площади имени 30-летия Победы выполнено более чем наполовину. Специалисты укладывают тротуарную плитку и устанавливают фонтан с подсветкой.

Таким образом на территории Белогорска продолжается реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«По итогам рейтингового голосования выполняется благоустройство площади имени 30-летия Победы, – напомнила начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Белогорска Наталья Абрамия. – Работы выполнены на 55 %. В настоящее время идет устройство покрытия из тротуарной плитки, которая представлена в сером, красном, черном и желтом цвете. Визуально орнамент напоминает 3D-проекцию. Будет уложено 5 тысяч квадратных метров тротуарной площади».

Одновременно на центральной площади Белогорска ведутся работы по установке фонтана с подсветкой. Основание под фонтан – 12-метровое железобетонное кольцо, облицованное снаружи гранитом в сером цвете – уже установлено. На днях планируется установить центральное основание фонтана, на которой расположится чаша диаметром 3 метра. После подрядчик приступит к облицовке гранитом и плиткой его внутренней части.

Как отметили в управлении ЖКХ, обустройство сложного гидротехнического сооружения с современным оборудованием оценено всего в 7,5 миллиона рублей.

Вместе с тем новый гранитный фонтан имеет несколько режимов подсветки. Конструкция предусматривает автоматическое управление режима работы со световым кодировщиком и контроллером с таймером, что позволит настраивать интервалы подсветки на автоматическое включение и выключение по дням и по времени, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.