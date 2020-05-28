Елена Воробей вынуждена продать одну из квартир, так как осталась без работы

52-летняя актриса Елена Воробей рассказала, что из-за проблем с деньгами ей пришлось выставить на продажу квартиру в Черногории. Сейчас у артистки нет работы, но она не сидит дома и занимается волонтерством.

За время карантина многие знаменитости пожаловались на проблемы с деньгами. Оставшись без концертов и корпоративов, звезды продают имущество или в чем-то себя ограничивают.

«На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая. А я единственный кормилец в семье: у меня дочь, племянники, племянницы школьного возраста, которые уже не попадают ни под какие выплаты», – рассказала Воробей Sobesednik.ru.

По словам Воробей, у многих звезд есть недвижимость различной стоимости не только в России, но и заграницей. Расставаться с ней не хочется, но так как нет работы, приходится продавать то, что нажито было ранее. Отчаянные времена, как говорится, требуют отчаянных мер.

Юмористка рассказала, что на самоизоляции она не сидит без дела. Вместе с другими волонтерами она отвозит продукты людям, которые не могут выйти из дома.