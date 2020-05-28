Тындинскому врачу «коронавирусные» надбавки выплатили после вмешательства прокуратуры

В Тынде прокурор защитил трудовые права врача городской больницы. Медику выплатили стимулирующие надбавки в неполном объеме.

Тындинская городская прокуратура по поступившему обращению работников ГАУЗ АО «Тындинская больница» провела проверку исполнения законодательства об оплате труда. Установлено, что врачу ГАУЗ АО «Тындинская больница» в нарушение закона не в полном объеме произведена стимулирующая выплата за работу с больными с коронавирусной инфекцией.

Тындинский городской прокурор главному врачу медицинского учреждения внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После прокурорской проверки заявителю произведена оплата стимулирующей выплаты за работу с больными с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт прокуратуры Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, выплаты амурским медикам, работающим с больными коронавирусом, находятся на особом контроле губернатора области. 19 мая глава региона попросил обратить внимание всех руководителей, где выплаты были произведены не вовремя и не в полном объеме.

Ранее Путин раскритиковал работу в регионах по выплатам медикам за работу с больными COVID-19. Министерство здравоохранения Амурской области сообщило о том, что выплаты стимулирующего характера все медики, работающие с коронавирусом, получили 14 мая.