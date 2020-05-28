Власти будут озеленять Благовещенск вместе с горожанами

В администрации Благовещенска готовят масштабную программу, по которой планируется кардинально изменить подход к озеленению города. Власти хотят узнать мнение горожан о качестве озеленения.

«Мы намерены принципиально изменить приоритеты в работе с зелеными насаждениями. Для всех нас важно, чтобы в Благовещенске росли здоровые и красивые деревья, радовали взгляд аккуратные газоны, были созданы современные красивые цветники. И ключевую роль в формировании новой программы будут иметь пожелания горожан», – подчеркнул первый заместитель мэра Олег Имамеев.

Высказать своё мнение и внести предложения в будущую программу благовещенцы могут в дистанционном режиме. Им предлагается написать свои идеи.

Для того чтобы принять участие в общественных обсуждениях, нужно ответить на ряд предложенных вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответов или написав свой. Опрос активен в течение недели.

После этого все ответы обработают и используют при разработке программы, сообщает пресс-служба мэрии.

Пройти опрос можно, перейдя по ссылке: https://forms.gle/5797AEZhpsTgGyKP6