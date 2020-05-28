В Ивановском районе в жилом доме взорвался баллон с газом (фото)

28 мая около 6 утра загорелся двухквартирный жилой дом в селе Солнечное Ивановского района. На место возгорания прибыла дежурная смена пожарного поста при ПЧ-31 села Среднебелая. По прибытии пожарные обнаружили, что горела веранда, пристроенная к дому.

Пожарные сразу же приступили к тушению. Через 12 минут им на помощь прибыли пожарные из села Березовка. Работали 6 человек и 2 автоцистерны.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили на веранде пять газовых баллонов, а при обследовании помещения удалось обнаружить еще один. От огня один из баллонов взорвался, остальные удалось спасти – у них только расплавились вентиля. Никто не пострадал, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Совместными усилиями профессионалов пожар удалось локализовать и ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю дома на площади 70 квадратных метров, квартира № 1 закопчена продуктами горения, повреждены вещи на 10 квадратах. Веранда огнем уничтожена полностью.