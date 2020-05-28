В Симферополе обнаружили здание, построенное из надгробий (фото)

«Ул. Караимская 29а. Здание техникума. 25.05.2020. Идет ремонт фасада. Видно, что при строительстве использовались надгробные плиты. Спешите увидеть, пока не скрылись под новым слоем штукатурки или пенопласта!» – написала автор фотографий Елена Осадчая.

В нескольких комментариях под постом указано, что здание было построено на месте кладбища, пишет Znak.com.

Историк Дмитрий Борисов подтвердил, что в 30-е годы ХХ века надгробные плиты с погребений часто использовали как стройматериалы. Он также отметил, что раньше на улицах Караимская и Севастопольская в городе действительно располагалось кладбище и плиты взяты оттуда.