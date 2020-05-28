Артисты ОКЦ сделали музыкальный подарок благовещенцам (видео)

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Общественно-культурный центр сделал музыкальный подарок благовещенцам – это новая песня, посвящённая городу. Она посвящена 162-летию подписанию Айгунского договора.

28 мая отмечается День подписания Айгунского договора. Заключение этого исторического соглашения в 1858 году между Российской империей и Китаем позволило определить границы между двумя государствами по реке Амур. Айгунский договор подписан генерал-губернатором Восточной Сибири, генералом-адъютантом графом Николаем Муравьёвым-Амурским. Титул «Амурский» он получил как раз после подписания этого договора.

В этом году исполнилось 162 года с момента появления важного для региона документа. В честь этого знакового для России события Общественно-культурный центр представляет премьеру – новую песню о Благовещенске.

Над созданием произведения, посвящённого городу на границе России и Китая работали солисты и руководители творческих коллективов ОКЦ. Как сообщает администрация Благовещенска, автор и одна из исполнителей – режиссёр, вокалист группы «Художник» Ирина Дариенко. Её коллеги помогли написать музыку и аранжировку, сняли видеоряд на фоне достопримечательностей столицы Амурской области. Видеоклип – подарок ко дню рождения Благовещенска, который отмечается 2 июня.