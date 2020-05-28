Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 0

Артисты ОКЦ сделали музыкальный подарок благовещенцам (видео)

Артисты ОКЦ сделали музыкальный подарок благовещенцам (видео)
Фото: скриншот видео

Общественно-культурный центр сделал музыкальный подарок благовещенцам – это новая песня, посвящённая городу. Она посвящена 162-летию подписанию Айгунского договора.

28 мая отмечается День подписания Айгунского договора. Заключение этого исторического соглашения в 1858 году между Российской империей и Китаем позволило определить границы между двумя государствами по реке Амур. Айгунский договор подписан генерал-губернатором Восточной Сибири, генералом-адъютантом графом Николаем Муравьёвым-Амурским. Титул «Амурский» он получил как раз после подписания этого договора.

В этом году исполнилось 162 года с момента появления важного для региона документа. В честь этого знакового для России события Общественно-культурный центр представляет премьеру – новую песню о Благовещенске.

Над созданием произведения, посвящённого городу на границе России и Китая работали солисты и руководители творческих коллективов ОКЦ. Как сообщает администрация Благовещенска, автор и одна из исполнителей – режиссёр, вокалист группы «Художник» Ирина Дариенко. Её коллеги помогли написать музыку и аранжировку, сняли видеоряд на фоне достопримечательностей столицы Амурской области. Видеоклип – подарок ко дню рождения Благовещенска, который отмечается 2 июня.

Просмотров всего: 13

#культура #праздники

распечатать


Коронавирус

Отдых в благовещенском лагере имени Гагарина может подорожать из-за новых требований
Общество

Все благовещенцы — тоже пограничники: жителей поздравили с Днем пограничных войск (видео)
Общество 3

Приамурье отмечает 162-ю годовщину подписания Айгунского договора
Общество 10

В Благовещенске появится новая уникальная библиотека (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь