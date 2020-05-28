Плюс 19: Тында и Благовещенский район дали наибольшой прирост заболевших COVID-19

В Амурской области подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Количество больных прибавилось в Тынде, Благовещенском районе, Благовещенске, Свободном и Тындинском районе.

По состоянию на 28 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 433 случая новой коронавирусной инфекции.

Темп прироста за последние сутки – 4,6 %, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Количество заболевших по населенным пунктам: Благовещенск - 176 (+4); Тында – 53 (+5); Свободный – 48 (+4); Шимановск – 35; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 19, Соколовка - 4) – 35; Белогорск – 32; Магдагачинский район (Магдагачи) – 11; Благовещенский район (Чигири – 8, Владимировка - 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое - 1) – 15 (+5); Ивановский район (Крещеновка – 4, Среднебелое – 1) – 5; Прогресс – 4; Райчихинск – 4; Завитинский район (Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Зея – 3; Тындинский район (Соловьевск) – 3 (+1); Константиновский район (Константиновка) – 2; Сковородино – 1; Бурейский район (Талакан) – 1; Ромненский район (Ромны) – 1; Тамбовский район (Тамбовка) – 1

Показатель заболеваемости – 54,81 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 47,6 %; бессимптомная форма – 28,2 %; ОРВИ – 24,2 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,2 %. 140 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1 301 человека, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 283 человек, в изоляторах – 18 человек.

По состоянию на 28 мая проведено 44 843 исследования на новую коронавирусную инфекцию , в том числе 21 140 исследований (47 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».