В Приамурье нашлись родители девочки, которая оказалась у посторонних людей

Житель региона, у которого оказался ребенок, вышел на поисковиков. Те сообщили о произошедшем в полицию и в отделение ПДН Мазановского района. Полиция установила местонахождение родителей. Рассказать, при каких обстоятельствах ребенок оказался у чужих людей, в «Громе» отказались.