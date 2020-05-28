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В Приамурье нашлись родители девочки, которая оказалась у посторонних людей

В Приамурье нашлись родители девочки, которая оказалась у посторонних людей

В Мазановском районе нашлись родители 5-летней девочки, которая оказалась у посторонних людей. Их разыскали сотрудники полиции, пояснили в ПСО «Гром».

Житель региона, у которого оказался ребенок, вышел на поисковиков. Те сообщили о произошедшем в полицию и в отделение ПДН Мазановского района. Полиция установила местонахождение родителей. Рассказать, при каких обстоятельствах ребенок оказался у чужих людей, в «Громе» отказались.

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#дети #происшествия

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