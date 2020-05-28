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28мая
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сегодня, 21:03 0

Военные в Шимановске дезинфицируют детсады, подъезды, площади и дороги

Военные в Шимановске дезинфицируют детсады, подъезды, площади и дороги
Фото: www.amurobl.ru

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к дезинфекции объектов Шимановска из-за вспышки коронавирусной инфекции. В первую очередь будут обработаны здания железнодорожной станции, школа и больница, а также 4 километра дорог общего пользования.

Всего к специальной обработке в этом населенном пункте спланировано: 44 километра дорог, шесть детских садов, четыре городские площади, 28 подъездов многоквартирных жилых домов.

В отряде более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К, сообщает правительство Амурской области.

Решение о направлении специалистов РХБ защиты принял командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Как сообщало Амур.инфо, 26 мая был сформирован сводный отряд, который совершил 200-километровый марш до Шимановска.

По официальным данным, на 27 мая в Шимановске зарегистрировано 35 случаев COVID-19. Ограничения на въезд в Шимановск и выезд из него вступили в силу 18 мая. Попасть в населенный пункт, как и покинуть его, можно только через два специально оборудованных КПП по специальным пропускам.

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#военные #коронавирус #Шимановск

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