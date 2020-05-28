Отдых в благовещенском лагере имени Гагарина может подорожать из-за новых требований

Путевки в благовещенский лагерь имени Гагарина могут подорожать из-за новых требований, которые теперь предъявляют к организации детского отдыха в подобных учреждениях. Об этом директор ОКЦ, в ведении которого находится лагерь, рассказала в программе «Простые вопросы».

«Самое главное требование – что детей в комнатах должно быть 2-3 человека, а у нас многие детские лагеря принимают в одну комнату 10-15 человек. Конечно, будет уменьшение количества детей, цена путевки может вырасти. Смотрим, считаем, думаем», – рассказала Надежда Багрова. Уже известно, что первой смены в лагере не будет, детей рассчитывают принимать с 1 июля, но только в том случае, если будет получено разрешение от Роспотребнадзора, сообщила Надежда Ивановна.

Речь в программе шла также о парке Дружбы, который также относится к Общественно-культурному центру. «Парк дружбы открыт для семейных прогулок и для одиночных занятий спортом. Люди приходят, гуляют с детьми, потому что дышать свежим воздухом нужно. Мы его пытались закрыть, но все равно все лезли через забор, ломали калитки, очень правильно, что приняли решение его открыть», – добавила Надежда Багрова и поделилась, что в парке появились новые плавающие фонтаны. Самый большой фонтан, который расположен возле ОКЦ, запустят в день города, 2 июня.

В этот день вечером прямо на крыше ОКЦ состоится необычное мероприятие, трансляция которого будете идти в том числе в Инстаграме Амур.инфо.

«Концерт впервые состоится на крыше ОКЦ. Участие будет принимать музыкально-творческая группа «Арт-мажор», выступят солисты проекта New Rock Star, вокалисты ОКЦ. Концерт будет драйвовый, интересный, уже все заскучали по концертам, хочется что-то показать… Мы готовы были и на площади ОКЦ, но в связи с такими условиями нельзя, и все согласились на крышу», – поделилась Надежда Багрова.

Ведущая Наталья Наделяева поинтересовалась также, какова судьба концертного сезона. Вот уже несколько месяцев залы ОКЦ простаивают без артистов и зрителей. «Уже понятно, что летом концерты не состоятся… Осенний сезон должен был открыться в августе федеральным проектом “Золотая маска”, сейчас сроки неизвестны. Дальше “Амурская осень”, которая очень важна и для ОКЦ, и для зрителей… В каком формате она будет проходить, пока неизвестно. Нужно планировать начинать жить в новых условиях, с новыми требованиями», – заключила директор ОКЦ.