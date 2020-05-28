Благовещенская школа № 26 предстала в новом свете (фото)

Еще одно учебное заведение в Благовещенске стало ярче. Фасад средней школы № 26 (улица Комсомольская, 21) украсила архитектурная подсветка. Учреждение освещают более 30 прожекторов, из них 22 – установлены на фасаде и 12 – на входной зоне.

Монтажные работы на здании прошли на прошлой неделе, а 26 мая состоялось тестирование оборудования.

На этой неделе архитектурной подсветкой был украшен фасад лицея № 11, а в ближайшее время засияют два корпуса школы № 22. Также проходит монтаж светильников в аллее парка Дружбы, где будут подсвечены 140 деревьев. В июне архитектурной подсветкой специалисты украсят здания Центральной детской школы (улицы Горького, 145/1) и лицея № 6 (улица Горького, 233).

Кроме этого, художественная подсветка украсит сквер Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Все работы по этим объектам планируется завершить к 1 июля, сообщает администрация города.

Как отметил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев, работы по подсветке зданий проводятся не только для того, чтобы сделать город красивее, но и в целях безопасности. Это особенно важно для учреждений образования. В зимнее время ученики второй смены возвращаются домой в темное время суток. Освещение сделает их путь более безопасным.

Фото: ООО «Бизнес Пул»