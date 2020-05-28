Все благовещенцы — тоже пограничники: жителей поздравили с Днем пограничных войск (видео)

28 мая амурские пограничники отмечают 102-ю годовщину создания службы. В Амурской области масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню пограничника, не проводилось в связи с угрозой коронавируса.

Начальник Пограничного управления ФСБ России генерал-лейтенант Роман Ксёнз и губернатор Амурской области Василий Орлов возложили цветы к памятнику в честь заключения Айгунского договора.

Также Василий Орлов посетил погранзаставу «Городская», где прошло построение. Эта погранзастава неоднократно занимала лидирующие позиции по итогам оперативно-служебной деятельности за год. В 2019 году пограничниками заставы был задержан гражданин КНР, нарушивший режим, пресекались попытки нарушить границу россиянами.

«Вы выполняете стратегически важные задачи: охраняете наши границы, обеспечиваете пропускной пограничный режим, не допускаете преступных действий в погранзоне – сказал глава региона. – По территории нашей области проходит более 1 200 километров государственной границы. Между Россией и Китаем сложились хорошие добрососедские и партнерские отношения. Все наши совместные с КНР крупные проекты были бы невозможны без должного доверия друг к другу. А оно во многом зависит именно от ситуации на границе. Безусловно, это особенный для амурчан праздник. Ведь практически у каждого есть родственники или друзья, связанные со службой на границе. От всей души поздравляю вас и желаю вам дальнейших успехов, счастья и благополучия».

Он наградил отличившихся пограничников Благодарственными письмами губернатора Амурской области.

«Я считаю, что этот праздник практически всенародный для нашего региона, – отметил начальник Пограничного управления ФСБ России по Амурской области Роман Ксёнз. – Во-первых, значительное количество граждан Амурской области проходят службу в пограничных управлениях. Во-вторых, многие выпускник ДВОКУ служат в погранвойсках по всей России. Третий момент: столица региона находится на границе, а значит, все благовещенцы тоже пограничники».

Василий Орлов также посетил пограничный сторожевой корабль на реке Амур. Судно находится в числе кораблей пограничных войск с 1994 года. За это время оно прошло более 21 тысячи миль. Губернатор поздравил пограничников, несущих на нем службу.

Кроме официальной части, состоялось поздравление ветеранов пограничной службы. Церемония прошла по примеру поздравлений ко Дню Победы. Вокальный ансамбль «Душа границы» выступил во дворах жилых домов ветеранов–пограничников и сотрудников управления.

Кроме массовых мероприятий, не состоялось 28 мая и традиционного торжественного прохода пограничных кораблей по реке Амур.