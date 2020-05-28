Живой вместо увядшего: менять цветы на клумбах Благовещенска стало проще

Фото: архив Амур.инфо

Цветы на клумбах Благовещенска начали высаживать в кассеты. Первые такие цветники расположены рядом с бронекатером на набережной Амура. Работу сотрудники ГСТК начали 27 мая.

«Вначале мы установили в клумбы кассеты, затем в их ячейки расставили цветочную рассаду. Еще одно новшество — в этом году здесь будут высажены не только традиционные петуньи синего цвета, но и другие растения. Всего для двух клумб общей площадью 8,5 квадратного метра по обеим сторонам бронекатера, понадобится 900 корней бархатцев, петуньи и сальвии», — рассказал заместитель директора подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП «ГСТК» Владимир Харитонов.

Фото: adm.blag

Как пояснил Владимир Александрович, в случае единичного увядания, растения будут сразу же заменять. Благодаря новой технологии это сделать достаточно легко — из ячейки убирается старый увядший цветок и вставляется новый.

«Замена цветов на клумбе будет проводиться два раза в месяц, всего за сезон, 4 месяца, в эти две клумбы высадят порядка 3 200 цветов. На клумбах с растениями, высаженными сразу в землю, также будет проводиться регулярная подсадка», — подчеркнул заместитель директора подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП «ГСТК».

Всего в этом году на набережной реки Амур цветы высадят более чем на 2 000 квадратных метров. Высадку планируется завершить ко 2 июня, но в связи с большим объемом работ клумба размером 800 квадратных метров, которая расположена на 10-м участке набережной, будет засажена петуньей разных сортов уже после Дня города, сообщает пресс-служба администрации города.