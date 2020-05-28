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Парашютисты и десантники Амурской авиабазы тушат Бекельдеульский заказник (видео)

Парашютисты и десантники Амурской авиабазы тушат Бекельдеульский заказник (видео)
Фото: Скриншот видео

Парашютисты и десантники Амурской авиабазы тушат Бекельдеульский заказник, который располагается в Зейском районе. Пожар зафиксировали 27 мая. Оперативно туда были направлены группы Зейского авиаотделения и Новокиевского подразделения.

Десять авиапожарных и необходимое оборудование десантировали с вертолета. Группировка была усилена еще 18 сотрудниками авиабазы и 3 работниками Зейского лесхоза. Руководит личным составом, который отстаивает лес от огня, инструктор парашютно-пожарной группы Зейского авиаотделения Григорий Жиляков.

Пожар идет в труднодоступном месте, поэтому на тушении задействован вертолет Амурской авиабазы, а также вездеход, который прокладывает минерализованные полосы, чтобы не дать возможности огню распространиться. Площадь возгорания – 15 гектаров, сообщает амурская авиабаза.

Предположительная причина пожара – деятельность людей. Недалеко от места возгорания замечены рыбаки. Представителям Зейского лесничества и Амурского охотуправления, прибывшим на место, они сообщили, что огонь перешел на территорию заказника после отъезда другой группы рыбаков, которые тоже рыбачили в этом месте. Информация передана в правоохранительные органы, идет проверка.

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#пожары

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