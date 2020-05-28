Семейная пара нашла могилу викинга под своей спальней

В Норвегии семейная пара из города Буде во время ремонта своего дома сделала уникальную находку. Семья решила заменить пол в спальной комнате и обнаружила там могилу.

Отмечается, что открытие Марианн Кристиансен и ее муж сделали, когда разобрали пол, который собирались утеплить. Под половицами нашли насыпь камней, в ходе ее разборки выкопали предмет, напоминающий колесо от детской игрушки, и железный топор. После этого супруги связались с администрацией норвежского округа Нурланд, отвечающей за культурное наследие, сообщает «РЕН ТВ».

Археологи заключили, что под домом находилась могила эпохи викингов. По мнению специалиста Мартинуса Хаугли, захоронение относится к десятому веку, скорее всего, могиле более 1 000 лет.

Ранее благовещенец Виталий Кваша готовил участок к постройке дома и обнаружил останки около 60 человек у себя на участке. Экспертиза показала, что смерть людей наступила около 80-100 лет назад; все захороненные погибли в результате огнестрельных ранений.