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Полицейские Белогорска просят откликнуться свидетелей преступления

Полицейские Белогорска просят откликнуться свидетелей преступления
Фото: pixabay.com

21 апреля в МО МВД России «Белогорский» зарегистрировано сообщение об обнаружении поддельной купюры номиналом 5 000 рублей. Она попала в банк из магазина, расположенного по адресу: улица Гастелло, 7. По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки выяснилось, что сбыт фальшивой банкноты мог быть осуществлён в этом магазине 20 апреля в 16:22 или в 18:21. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, имеющихся в торговой точке, установлены возможные свидетели произошедшего – женщина и молодой человек, сообщает амурское УМВД.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, сообщить в полицию: 02, 102 или 8 (41641) 2-32-29.

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#Белогорск #происшествия #финансы

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