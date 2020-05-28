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Будет жарко, возможны грозы: прогноз погоды в Амурской области на 29 мая

Будет жарко, возможны грозы: прогноз погоды в Амурской области на 29 мая
Фото: pixabay.com

29 мая ночью местами на северо-западе Амурской области ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы в отдельных районах сгустится туман.

По северу ветер подует с северо-запада, по югу – с юго-запада. Он будет слабым, но при грозе усилится 14 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 11...16, по северу при прояснении – плюс 1...6.

Днём в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер по северу – северо-западный, по югу – юго-западный умеренный, в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 25...30, в отдельных районах севера – до 15...20 градусов.

В Благовещенске день будет ясным, без осадков. Юго-западный ветер разгонится ночью до 7-12, днем – до 8-13 метров в секунду. Температура ночью – 14...16, днем – 29...31 градус тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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