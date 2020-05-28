Благовещенские коммунальщики взяли пробы воды в реке Амур

Специалисты Амурских коммунальных систем взяли пробы из реки Амур. Это был первый выезд в открывшейся летней навигации 2020 года. Забор воды из приграничной реки происходит каждый месяц, связано это с постоянным контролем влияния очищенных сточных вод на состояние водоема.

Для этих целей в автопарке Амурских коммунальных систем имеется собственная моторная лодка. «Проводить работы на Амуре не просто. Это приграничная река и перед выездом необходимо получить разрешение у Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Документ оформляется на всех специалистов участвующих в отборе проб и на технику, которая доставляет лаборантов к месту забора воды», – сообщили в пресс-службе АКС.

Анализ взятых проб показал, что все показатели в норме.