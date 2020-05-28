Приамурье отмечает 162-ю годовщину подписания Айгунского договора

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье 28 мая отмечают 162-ю годовщину с момента подписания Айгунского договора. Его подписал генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв с Цинской империей. Договор определил русско-китайскую границу.

Глава региона Василий Орлов, начальник амурского погрануправления Роман Ксёнз, главный федеральный инспектор по Амурской области Игорь Шипов и первый заместитель начальника погрануправления области Виктор Мельниченко возложили цветы к памятнику в честь заключения Айгунского договора 1858 года.

Также почтили память казаков-первопроходцев, возложив цветы к поклонному кресту и памятнику казакам-первопроходцам. Скульптурная группа установлена на сопке и посвящена основателям Усть-Зейского поста. Поклонный крест расположен чуть ниже и установлен на месте захоронения 29 казаков-первопроходцев, сообщает амурское правительство.

«Сегодня мы отмечаем 162-ю годовщину с момента подписания Айгунского договора. С российской стороны его подписывал генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв, впоследствии Муравьёв-Амурский. Договор был подписан с Цинской империей и определил русско-китайскую границу по реке Амур. Таким образом к России была присоединена огромная территория левобережья, которая включает в себя Амурскую область, Хабаровский край и Приморье. С подписанием Айгунского договора 1858 года и Пекинского трактата 1860 года закончился процесс присоединения дальневосточных земель к России, начатый русскими землепроходцами ещё в 17 веке. Подписание Айгунского договора стало возможным благодаря трудам выдающегося государственного деятеля, дипломата и военачальника Николая Николаевича Муравьева. Первые же поселения возникли стараниями казаков-первопроходцев, благодаря мужеству и стойкости которых Приамурье навсегда стало российским. В честь них на высоком берегу Амура стоит памятник. Наша задача, наша обязанность передать историческую память о казаках-первопроходцах их наследникам – подрастающему поколению, чтобы знали и помнили, кому они обязаны тем, что проживают на этой земле», – прокомментировал губернатор.