В Амурской области сократят государственные и муниципальные унитарные предприятия

В Амурской области готовятся к сокращению количества государственных и муниципальных унитарных предприятий. Этого требует соответствующий федеральный закон № 485-ФЗ от 27 декабря 2019 года.

По мнению специалистов, ликвидация государственных и муниципальных унитарных предприятий должна привести к развитию конкуренции на рынке. Все ГУПы и МУПы, которые работают на конкурентных рынках, до 2025 года должны быть ликвидированы или реорганизованы в предприятия других форм собственности.

Исключение составляют государственные и муниципальные предприятия, которые работают в сфере естественных монополий (например, водоснабжение и водоотведение, передача тепловой и электроэнергии), предприятия, работающие в сфере культуры, искусства, сохранения культурных традиций и еще некоторых видах деятельности.

Кроме того, сохранить статус муниципальных смогут организации, которые занимаются смешанными видами деятельности. Однако в этом случае их выручка от работы на конкурентном рынке должна составлять не более 10 % от общей выручки предприятия.

Переходный период продлится 4 года, но принять решение о сохранении формы собственности предприятия или о его реорганизации нужно уже сейчас. Предложения от муниципалитетов необходимо представить в ФАС России до 1 сентября 2020 года, сообщает областное правительство.

Если предприятия, которые подлежат реорганизации или ликвидации, не примут решение до 2025 года, УФАС по Амурской области направит им предостережение, которое должно быть исполнено в установленный срок. Иначе предприятие будет ликвидировано в судебном порядке.

«В Амурской области на данный момент 60 действующих муниципальных унитарных предприятий. Восемь из них, согласно заключению УФАС, могут продолжить работу в этом же статусе. 16 – занимаются смешанными видами деятельности. Часть работы они осуществляют в сфере естественной монополии, а часть выручки получают от деятельности на конкурентных рынках, такой как строительство, вывоз и уборка мусора, ремонтные работы, торговля и ряд других направлений. До 1 июня муниципалитеты должны принять решение о дальнейшей судьбе этих организаций. При этом до 2025 года они могут продолжать работать в нынешнем виде. Но к концу переходного периода (до декабря 2024 года) эти организации обязаны либо сократить долю выручки от работы на конкурентном рынке до 10 процентов, либо должны быть реорганизованы или ликвидированы. На сегодняшний день учредителями МУП уже приняты решения по 32 предприятиям: 17 будут реорганизованы и 15 – ликвидированы. В отношении четырех предприятий решения еще не приняты», – рассказала начальник управления распоряжения имуществом и контроля за его использованием министерства имущественных отношений Амурской области Жанна Цакун.

Таким образом, в результате преобразований большая часть деятельности государственных и муниципальных предприятий перейдет к организациям частной формы собственности. Это будет способствовать конкуренции на рынке, а россиянам будет доступно больше качественных услуг в различных сферах экономики.