Житель Белогорска получит пенсию в 373 тысячи рублей

28 мая региональное отделение Пенсионного фонда профинансирует выплату пенсионных накоплений 227 амурчанам на общую сумму более 4,1 миллиона рублей. Самую большую сумму – 373 тысячи – получит житель Белогорска.

Выплаты накоплений более 200 тысяч рублей получат еще два жителя этого города, а также жители Благовещенска и Райчихинска. Средства накопительной пенсии получат граждане, обратившиеся с заявлениями о выплате в марте 2020 года.

Средний размер выплат составил более 18 тысяч рублей. Однако суммы у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они с 2009 года или позже перечисляли на свой счет дополнительные взносы, которые удваивались государством.

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные накопления амурчане, по-прежнему, смогут получать при достижении возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) при соблюдении следующих условий: мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 года рождения и моложе; официальное трудоустройство с 2002 года и позже; уплата страховых взносов на накопительную пенсию; неполучение единовременной накопительной выплаты ранее; соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости, а также права на досрочное назначение пенсии (необходимого страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов).

Возрастное требование относится и к получателям пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но получить накопления они могут только в 55 лет женщины и 60 лет мужчины.

Кроме того, граждане старше 1953 года рождения и 1957 года рождения (мужчины и женщины соответственно), которые были индивидуальными предпринимателями с 2002 по 2006 год и делали отчисления в Пенсионный фонд, также могут получить свои накопления, если ранее не обращались за выплатой.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.