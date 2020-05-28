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28мая
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сегодня, 14:54 3

Амурчанка искупала кричащего ребенка в холодной воде (видео)

Амурчанка искупала кричащего ребенка в холодной воде (видео)
Фото: скриншот видео

В редакцию Амур.инфо прислали видео с купанием в реке кричащего ребенка. Женщина в Белогорске затащила раздетого мальчика в холодную воду.

В комментарии к видео говорится, что инцидент происходит в Белогорске. Указывается, что мать решила искупать ребенка примерно пятилетнего возраста в холодной воде.

На видео женщина в одежде заходит в реку по пояс с раздетым мальчиком на руках и окунает его в воду. Слышно, что он не хочет принимать водные процедуры и сильно кричит. В это время на берегу находятся люди, но никто не пытается остановить женщину или хотя бы сделать ей замечание.

«Помогите, пожалуйста, распространить, надо как-то мальчику помочь. Мне кажется, в этой семье дети страдают, это же издевательство. Я написала в директ прокуратуры, надеюсь, вы тоже разместите это видео», – говорится в обращении в редакцию.

Амур.инфо обратилось за комментариями в министерство социальной защиты Амурской области. В ведомстве сообщили, что направили запрос в Белогорск и на основании полученных сведений дадут оценку происходящему.

Прокуратура Амурской области сообщила редакции, что поручила прокурору Белогорска провести проверку по данному факту.

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#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Все окружающие

    Все окружающие
    14 минут назад

    Нечего больше освещать, помойинфо? Давно уже все купаются. Вы лучше порцию собачей расчленёнки киньте, погутарим с Татьяной и холостяком за фз-498

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 минуты назад

    У меня доча тоже кричала, когда я её окунал, в море, в Нячанге. А потом её из воды выгнать не мог. Вот я изверг...

  • mestny

    mestny
    1 минута назад

    точно!!!!!!!!!!!!! помойинфо!

  • I77

    I77
    7 секунд назад

    сейчас затаскают бедную мамашу

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