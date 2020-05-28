Амурчанка искупала кричащего ребенка в холодной воде (видео)

В редакцию Амур.инфо прислали видео с купанием в реке кричащего ребенка. Женщина в Белогорске затащила раздетого мальчика в холодную воду.

В комментарии к видео говорится, что инцидент происходит в Белогорске. Указывается, что мать решила искупать ребенка примерно пятилетнего возраста в холодной воде.

На видео женщина в одежде заходит в реку по пояс с раздетым мальчиком на руках и окунает его в воду. Слышно, что он не хочет принимать водные процедуры и сильно кричит. В это время на берегу находятся люди, но никто не пытается остановить женщину или хотя бы сделать ей замечание.

«Помогите, пожалуйста, распространить, надо как-то мальчику помочь. Мне кажется, в этой семье дети страдают, это же издевательство. Я написала в директ прокуратуры, надеюсь, вы тоже разместите это видео», – говорится в обращении в редакцию.

Амур.инфо обратилось за комментариями в министерство социальной защиты Амурской области. В ведомстве сообщили, что направили запрос в Белогорск и на основании полученных сведений дадут оценку происходящему.

Прокуратура Амурской области сообщила редакции, что поручила прокурору Белогорска провести проверку по данному факту.