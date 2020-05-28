В Константиновском районе Амурской области начали ремонтировать дороги

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В Константиновском районе Приамурья началась дорожная кампания. Работы проходят в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Амурской области». В этом году из областного бюджета району выделено 8,2 миллиона рублей.

С учётом софинансирования сумма составила 8,513 миллиона рублей. За счёт этих средств отремонтируют и уложат новое асфальтобетонное покрытие на улицах Рабочая и Константиновская. На последней приведут в порядок три участка: от ПЧ-59 до примыкания с Константиновской, между Шоссейной до школьного стадиона и участок Рабочая – Школьная (напротив детского сада «Амурчонок»), где сделают ямочный ремонт.

Чтобы исключить появление пучин на новом асфальте, на участке у пожарной части на улице Рабочей заменяют грунт: старый переувлажнённый вынимают, вместо него укладывают дренирующий – ПГС и щебень, после чего будет залито асфальтобетонное покрытие.

На участке между Шоссейной и школьным стадионом сделали ямочный ремонт и начали укладывать асфальт, сообщает областное правительство.