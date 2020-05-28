До 8 баллов: агрегаты «Ладога» на Амурском ГПЗ выдержат сильное землетрясение

На первом пусковом комплексе Амурского ГПЗ продолжаются пусконаладочные работы. Сейчас на первой линии завода идет проверка всех узлов и «оживление» газоперекачивающих агрегатов «Ладога» (ГПА) – это ключевое оборудование дожимных компрессорных станций, которое предназначено для повышения давления газа перед его подачей в газопровод «Сила Сибири».

На каждой из шести технологических линий Амурского ГПЗ предусмотрено по два таких агрегата. На сегодняшний день шесть ГПА «Ладога» полностью смонтированы на первых трех линиях Амурского ГПЗ, уже идёт их установка на четвертой линии.

ГПА «Ладога» – это мощный высокотехнологичный агрегат, в состав которого входит более 20 систем жизнеобеспечения: топливного газа и масла смазки, инструментального и барьерного воздуха, выхлопа, вентиляции и отопления, обнаружения и тушения пожаров и т.д. Причем «Ладоги», которые сейчас установлены на Амурском ГПЗ, не типовые. Их делали специально для нового масштабного предприятия, которое строится в рамках Восточной программы ПАО «Газпром». Аппараты имеют высокую сейсмоустойчивость – могут выдерживать землетрясение до 8 баллов.

Совсем скоро «Ладогам» предстоят 72-часовые ходовые испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. Это своеобразные «выпускные экзамены» перед вводом в эксплуатацию первых двух из шести технологических линий, а также первой установки по сжижению гелия. Уже в 2021 году здесь начнется выпуск продукции: пропана, бутана, пентан-гексановой фракции и гелия, а очищенный метан пойдет дальше по Восточному маршруту.