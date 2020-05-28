В Благовещенске появится новая уникальная библиотека (видео)

В библиотеке искусств Благовещенска, располагающейся на Ленина, 72, рассказали о том, какие позитивные изменения ждут учреждение в ближайшее время. Библиотеку посетили заместители мэра областного центра Виктория Хопатько и Олег Имамеев.

Муниципальная информационная библиотечная система в 2019 году выиграла 5 миллионов рублей на обновление подведомственного учреждения. В библиотеке уже выполнили самые сложные ремонтные работы – провели новую электропроводку, установили звукоизоляцию в секторе творчества и залили полимерные полы, что сделало поверхность очень прочной и ровной.

На абонементе установили конструкцию под шкаф с пуфами, сейчас выравнивают стены под покраску. Вскоре на них нанесут изображения Фриды Кало, Сальвадора Дали и Юрия Никулина.

Арт-пространство библиотеки искусств дополнит новейшее выставочное оборудование, которое можно легко выдвинуть и также легко убрать в целях экономии пространства. Установят и стеклянную вращающуюся витрину для презентаций. Для читателей будет доступна звукоизоляционная кабинка для работы с компьютерными программами, где используются спецэффекты.

«В настоящее время создается совершенно новое, уникальное пространство, с помощью которого можно будет увеличить количество выставок и творческих встреч. При проведении ремонтных работ используются различные звукоизоляционные материалы. И даже самые громкие формы работы не помешают жителям дома, в котором расположена библиотека. Помимо этого, сейчас формируется соответствующий фонд литературы, закуплена часть изданий по искусству», – рассказала заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

В целом библиотека искусств получила 1 100 экземпляров новых книг: полностью обновила книжный фонд, а также приобрела интересные новинки и классику.

В рамках реализации проекта закуплено новое оборудование. Специалисты приобрели компьютеры для посетителей, планетарный сканер для высокого качества сканирования, ноутбук для работ в графических программах.

Впервые в Благовещенске именно в библиотеке искусств появится видеомэппинг и обеззараживающий бокс. «У нас будет видеомэппинг. Это оборудование создает 3D-проекцию на стены, виртуальную реальность. В городе такого больше нет, это – эксклюзивно. Также в нашей библиотеке, впервые в Амурской области появится обеззараживающий бокс для документов. То есть вернул читатель нам книгу, мы ее положили в бокс, она прошла все стадии очищения и все – ее можно читать через несколько часов», – рассказала Татьяна Мороз, заведующий библиотекой искусств.

Первый вице-мэр Олег Имамеев оценил, как идет ремонт внутри библиотеки, а также осмотрел, в каком состоянии находится подъезд к учреждению.

«Библиотека преображается внутри – и это прекрасно. Но нужно, чтобы и прилегающая территория соответствовала статусу модельной библиотеки. Необходимо облагородить «литературный сквер», уложить новый асфальт, выложить дорожки тротуарной плиткой, модернизировать освещение», – отметил Олег Имамеев.

Олег Имамеев дал поручение проработать этот вопрос, чтобы внутренние работы и благоустройство прилегающей территории завершились одновременно. Открытие новой модельной библиотеки запланировано на конец сентября 2020 года.

Трансформация муниципальной библиотеки проходит в рамках национального проекта «Культура» при содействии министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Первая модельная библиотека в Благовещенске открылась в 2019 году на базе молодежной библиотеки имени Чехова (ул. Комсомольская,3). Она считается одной из лучших на всероссийском уровне, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.