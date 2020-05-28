В Тынде хотят открыть лабораторию для тестирования на COVID-19
В Тынде могут открыть лабораторию для тестирования на коронавирус. Этот вопрос поручено проработать региональному минздраву, сообщила на личной странице в Инстаграме мэр Тынды Марина Михайлова.
«Сегодня состоялось видеосовещание под председательством зампреда Приамурья Юлии Рябининой. Минздраву поручено проработать вопрос открытия в Тынде лаборатории для тестирования на коронавирус. Я предложила рекомендовать лечебным учреждениям контактных медработников не допускать к работе с пациентами до получения результатов исследований. Я, безусловно, благодарна медикам за их героический труд на передовой. Но, заботясь о здоровье каждого из них, мы не должны забывать о здоровье их коллег и пациентов. От COVID-19 не застрахован ни дворник, ни президент. И каждый из нас даже в критической ситуации должен оставаться человеком – думать не только о себе. Проблему с доктором я озвучила горожанам и на уровне правительства отнюдь не для того, чтобы разбираться кто виноват, а чтобы извлечь уроки с целью исключения повторения этой ситуации. Поэтому прошу негативных комментариев о медиках не писать», – написала Михайлова.
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Сегодня состоялось видеосовещание под председательством Зампреда Приамурья Рябиной Ю.Н. Минздраву поручено проработать вопрос открытия в Тынде лаборатории для тестирования на коронавирус. Я предложила рекомендовать лечебным учреждениям контактных медработников не допускать к работе с пациентами до получения результатов исследований. Я безусловно благодарна медикам за их героический труд на передовой. Но, заботясь о здоровье каждого из них, мы не должны забывать о здоровье их коллег и пациентов. От КОВИД-19 не застрахован ни дворник, ни Президент. И каждый из нас даже в критической ситуации должен оставаться человеком - думать не только о себе. Проблему с доктором я озвучила горожанам и на уровне правительства отнюдь не для того, чтобы разбираться кто виноват, а чтобы извлечь уроки с целью исключения повторения этой ситуации. Поэтому прошу негативных комментариев о медиках не писать.
Как ранее сообщало Амур.инфо, в Тынде врач, имевшая контакт с пациентом, зараженным коронавирусом, в ожидании результатов анализа на заболевание продолжала работать. Диагноз COVID-19 у нее подтвердился. Установлено около ста контактных.
По данным управления Роспотребнадзора области, в Тынде 48 заболевших коронавирусом.
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