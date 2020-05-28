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28мая
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Во время пожара в благовещенской многоэтажке спасли двоих, еще 15 человек эвакуировали (фото)

Во время пожара в благовещенской многоэтажке спасли двоих, еще 15 человек эвакуировали (фото)
Фото: управление МЧС

Утром 28 мая в Благовещенске в жилом многоквартирном доме по улице Калинина на четвертом этаже вспыхнул пожар. Из горящей квартиры пожарные спасли двоих жильцов. Еще 15 человек, в том числе шестеро детей, были эвакуированы из соседних квартир.

Благодаря своевременному обнаружению и сообщению о пожаре и оперативному прибытию пожарных и спасательных подразделений города пожар не получил значительного распространения и был быстро потушен, сообщает амурское управление МЧС.

В подъезде было сильное задымление, люди из выше и рядом расположенных квартир не могли самостоятельно эвакуироваться. По прибытию пожарных и спасательных подразделений были сформированы звенья газодымозащитной службы, которые обследовали помещения. Из горящей квартиры огнеборцы с помощью спасательных устройств спасли двоих жильцов. Еще 15 человек, в том числе шестеро детей, были эвакуированы из соседних квартир. При пожаре никто не пострадал.

По факту пожара проводится разбирательство. На месте работают инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По предварительной информации, к пожару привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Фото: амурское управление МЧС

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#пожары #происшествия

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